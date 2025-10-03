Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал идею финансирования «стены дронов»

Канцлер Германии Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал инициативу финансирования так называемой «стены дронов» из фондов Евросоюза. Об этом пишет газета Politico.

2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что проект «стена дронов» в Европейском союзе может быть создан за 1–1,5 года.

Страны Балтии и Северной Европы поддержали соответствующий проект и призвали к единству и солидарности после серии предполагаемых нарушений воздушного пространства в последние несколько недель в Польше, Эстонии, Румынии и Дании, говорится в статье.

После предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября в ЕК сообщили о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.

Этот проект — общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее на Западе назвали «пиар-акцией» проект по созданию «стены дронов».