Стало известно, сколько сотрудников уволило ФБР с начала шатдауна

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило 800 работников после временной остановки работы учреждений американского правительства из-за отсутствия финансирования. Об этом пишет телеканал CBS.

Среди уволенных около трети — оперативные сотрудники, уточняют журналисты. Деятельность многих уволенных работников, как уточняется, была связана с расследованиями, которые в 2017 году проводил бывший глава ФБР Джейс Коми в отношении президента США Дональда Трампа. Тогда Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании нынешнего хозяина Белого дома с Москвой.

На данный момент в ФБР работает 36,7 тыс. человек. По информации CBS, сторонники Трампа считают, что эта «чистка рядов» — к лучшему, даже с учетом потери ценных кадров.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что члены демократической партии хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам и открыть границы.

