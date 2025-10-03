На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о планах Трампа передать Украине дополнительные разведданные

NBC: Трамп может передать Украине разведданные для атак на нефтегазовые объекты
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп может одобрить передачу Украине дополнительных разведывательных данных, чтобы помочь ей с нанесением ударов по нефтегазовым объектам на территории РФ. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Это будет первый случай, когда Вашингтон расширит разведывательную поддержку Киева с момента возвращения <...> Трампа в Белый дом в январе [2025 года]», — говорится в статье.

В начале октября газета The Wall Street Journal написала, что администрация Трампа готова впервые передать Украине разведывательные данные для нанесения ракетных ударов по российским объектам энергетической инфраструктуры. Кроме того, по информации журналистов, власти обсуждают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda.

Как сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники, американский лидер уже поручил профильным ведомствам подготовиться к обмену разведывательными данными с Украиной. При этом авторы материала подчеркнули, что окончательное решение по этому поводу еще не обнародовали.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о готовности Вашингтона передать разведданные Киеву.

