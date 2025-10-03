СМИ: Трамп приказал готовиться к обмену с Украиной разведданными для ударов по РФ

FT: Трамп поручил готовиться к обмену с Киевом разведкой для ударов по России

Президент США Дональд Трамп велел американским ведомствам приготовиться к обмену с Украиной разведданными, которые могут помочь ей наносить удары вглубь России. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с обсуждениями.

«Трамп поручил агентствам подготовиться к обмену разведывательными данными», — говорится в публикации.

При этом издание отмечает, что окончательное решение пока не обнародовали.

Также газета подчеркнула, что в окружении главы Белого дома нет уверенности, что поставки ракет Tomahawk Украине окажут существенное влияние на ситуацию на поле боя.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Как рассказали источники издания, также обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Ранее в Британии призвали Трампа не помогать Украине из-за угроз Зеленского в адрес РФ.