В Раде прокомментировали чтение Путиным стихов Пушкина на «Валдае»

Дмитрук: книга в руках Путина во время выступления символизирует силу России
Григорий Сысоев/РИА Новости

Книга Александра Пушкина в руках президента Владимира Путина на «Валдае» говорит о силе России. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест – это символ», — подчеркнул он.

Путин 2 октября в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прочитал отрывок из стихотворения российского поэта Александра Пушкина.

Глава государства рассказал, что его поразили строки Пушкина, написанные о Бородинской битве, они актуальны и сегодня.

«Хмельна для них славянов кровь; Но тяжко будет им похмелье», — прочитал отрывок российский лидер.

Путин отметил, что сам факт наличия России многим на Западе не нравится, и все хотят принять участие в нанесении стратегического поражения стране, «чтобы там откусить, здесь откусить».

Ранее Путин заявил, что не ощущает себя императором.

