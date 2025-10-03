FT узнала о сомнениях в окружении Трампа насчет поставок ракет Tomahawk Украине

FT: окружение Трампа не уверено, что Tomahawk изменят положение ВСУ на поле боя

В окружении президента США Дональда Трампа нет уверенности, что поставки ракет Tomahawk Украине окажут существенное влияние на ситуацию на поле боя. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Некоторые в окружении Трампа не уверены, что они (ракеты Tomahawk. — «Газета.Ru») существенно изменят баланс в ситуации на поле боя», — говорится в публикации.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Как рассказали источники издания, также обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «должным образом» отреагирует на передачу США Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Президент России Владимир Путин во время выступления на «Валдае» отметил, что ракеты Tomahawk хоть и несовременное, но мощное оружие. По его словам, они могут нанести ущерб РФ, однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) будут их сбивать.

Путин добавил, что возможные поставки Tomahawk на вооружение украинской армии нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, поскольку применение этих ракет без участия американских военных невозможно.

Ранее в Британии призвали Трампа не помогать Украине из-за угроз Зеленского в адрес РФ.