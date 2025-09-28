В Британии призвали Трампа не помогать Украине из-за угроз Зеленского в адрес РФ

Президент США Дональд Трамп не должен давать Украине ракеты Tomahawk из-за угроз украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, одной из причин, почему США не должны отправлять на Украину ракеты Tomahawk, являются заявления Зеленского о том, что он будет использовать их для ударов по Москве.

Меркурис также обратил внимание на то, что в западных СМИ открытые угрозы Зеленского не освещаются.

До этого Владимир Зеленский пригрозил Москве блэкаутом в случае, если удары российских войск приведут к отключению электроэнергии в Киеве. Заявление украинского лидера прозвучало после того, как он попросил дальнобойные ракеты Tomahawk у Дональда Трампа. The Telegraph подсчитала, что Москва будет в зоне их досягаемости. В Белом доме не комментировали эту информацию. Тем временем на Украине призвали готовиться к «блэкауту и тяжелой зиме». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пообещал ответить на ночной массированный удар России по Украине.