Дерипаска дал советы, как России бороться за замороженные Западом активы

России следует осудить лиц, причастных к попыткам «распотрошить» замороженные российские активы. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен Олег Дерипаска.

«Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где кроме срока должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника», — считает предприниматель.

По его мнению, наказать следует всех: от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза. Бизнесмен утверждает, что подобное возможно реализовать при постоянной внимательной работе российских Министерства юстиции, Центрального банка и прокуратуры.

Дерипаска утверждает, что сумма российских активов с учетом процентов сегодня составляет почти $1,5 трлн.

«Если самим лень, то можно процентов за десять нанять хорошую команду юристов/лоббистов на том же Западе. Те точно за три года все отобьют», — заключил предприниматель.

29 августа газета Politico сообщила, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды с целью направить полученные средства на Украину.

Ранее в ЕС рассказали, когда вернут России замороженные миллиарды.