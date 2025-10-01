На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дерипаска сравнил российских бизнесменов с бурлаками с картины Репина

Дерипаска: российский бизнес напоминает бурлаков на Волге
WIkimedia Commons

В настоящее время российские бизнесмены напоминают бурлаков на Волге, которые тащат барку в рамках сюжета картины художника Ильи Репина. Об этом в своем Telegram-канале заявил предприниматель Олег Дерипаска.

«Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной», — написал Дерипаска.

При этом барку на фоне он назвал «непотопляемой ладьей» российской банковской системы.

В июне Дерипаска заявлял, что Краснодарский край может стать «русской Калифорнией» — местом, где будет сосредоточена комфортная городская среда, безопасность и высокое качество жизни.

По его словам, региональные власти уже работают над решением транспортных и административных проблем. В частности, принято решение о создании нового административного центра для разгрузки Краснодара. Также продолжается перепроектирование аэропорта.

Ранее Дерипаска дал советы, как России бороться за замороженные Западом активы.

