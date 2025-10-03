На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страны Запада прокредитовали Украину за счет российских активов

РИА: G7 кредитовала Киев за счет российских активов в 2025 году на $25,5 млрд
Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Государства G7 в 2025 году выдели кредитов Украине за счет доходов от замороженных зарубежных российских активов на $25,5 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минфин Украины и данные Еврокомиссии.

Как сообщается, в 2024 году «Семерка» одобрила выдачу Киеву кредита на сумму около $50 млрд за счет доходов с активов РФ. На момент 1 октября 2025 года Киев получил уже более $26 млрд таким путем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) должны осознавать, что потенциальные манипуляции с замороженными активами России — это «банальное воровство».

По словам дипломата, ни один передовой европейский юрист не сможет скрыть преступного характера подобных намерений. Захарова добавила, что в случае реализации планов ЕС российская сторона жестко ответит в соответствии с принципом взаимности.

1 октября в заявлении Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что ЕС выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Это стал девятый по счету транш макрофинансовой помощи Киеву.

Ранее в ЕК высказались о возможной конфискации российских активов.

Переговоры о мире на Украине
