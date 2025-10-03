На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президента Болгарии лишили права назначать руководителей спецслужб

Парламент Болгарии лишил президента права назначать руководителей спецслужб
Depositphotos

Депутаты Народного собрания Болгарии лишили президента страны права назначать руководителей специальных служб. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

В публикации отмечается, что поправки к закону о Государственном агентстве национальной безопасности и других спецслужбах были приняты правящим большинством в двух чтениях.

По мнению президента Болгарии Румена Радева, нововведение подчиняет спецслужбы политикам.

Он считает, что силовиков будут использовать не только для манипуляций на выборах, но и для защиты от финансовых злоупотреблений, а также поиска компромата в отношении неугодных политиков и оппозиции.

В июле депутаты Европарламента (ЕП) поддержали присоединение Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года. Так, за присоединение к зоне евро проголосовал 531 парламентарий, против — 69, еще 79 депутатов воздержались от решения.

22 июня болгарский политик Коста Стоянов заявил, что Евросоюз пытается втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег. По его словам, Евросоюз давит на Болгарию, поскольку находится в кризисе.

Ранее в Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке.

