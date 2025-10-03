Президента Болгарии лишили права назначать руководителей спецслужб

Депутаты Народного собрания Болгарии лишили президента страны права назначать руководителей специальных служб. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

В публикации отмечается, что поправки к закону о Государственном агентстве национальной безопасности и других спецслужбах были приняты правящим большинством в двух чтениях.

По мнению президента Болгарии Румена Радева, нововведение подчиняет спецслужбы политикам.

Он считает, что силовиков будут использовать не только для манипуляций на выборах, но и для защиты от финансовых злоупотреблений, а также поиска компромата в отношении неугодных политиков и оппозиции.

В июле депутаты Европарламента (ЕП) поддержали присоединение Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года. Так, за присоединение к зоне евро проголосовал 531 парламентарий, против — 69, еще 79 депутатов воздержались от решения.

22 июня болгарский политик Коста Стоянов заявил, что Евросоюз пытается втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег. По его словам, Евросоюз давит на Болгарию, поскольку находится в кризисе.

Ранее в Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке.