Канцлер ФРГ раскритиковал премьер-министра Венгрии

Bloomberg: Мерц раскритиковал Орбана на саммите ЕС из-за его позиции по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время саммита Евросоюза (ЕС) в Копенгагене. Об этом ообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно материалу агентства, Мерц «обрушился с критикой» на Орбана, обвинив его в срыве обсуждения вопросов безопасности ЕС.

Журналисты отметили, что этот инцидент демонстрирует недовольство Европейского союза позицией венгерского премьера, который прибегает к праву вето, препятствуя введению санкций против России и началу процесса вступления Украины в ЕС.

2 октября перед саммитом лидеров ЕС в Копенгагене Орбан заявил, что странам Евросоюза не нужно бояться РФ, поскольку военные расходы сообщества превышают российские.

До этого премьер заявил, что что он твердо будет придерживаться «венгерской позиции» по Украине в вопросе финансирования Евросоюзом поставок оружия Украине и вступления республики в ЕС.

Ранее глава Евросовета напомнил об обязательствах ЕС перед Украиной.