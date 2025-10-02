На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Евросовета напомнил об обязательствах ЕС перед Украиной

Глава Евросовета Кошта: пришло время ЕС выполнять обязательства перед Украиной
Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что теперь Евросоюз должен выполнить часть своих обязательств относительно вступления Украины в политическое объединение. Его слова приводит «Европейская правда».

Он подчеркнул, что Киев проводит все необходимые реформы для евроинтеграции, и в Брюсселе это признают.

«Теперь очередь ЕС выполнить свои обязательства. Ведь расширение является процессом, основанным на заслугах. И расширение сделает Европу сильнее», – сказал Кошта.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью готова к началу первого этапа переговоров по вступлению в Евросоюз, Киев провел «скрининг» законодательства на соответствие требованиям ЕС. Он также призывал сделать так, чтобы евроинтеграция Украины не тормозилась «из-за национальной политики той или иной страны», намекая, вероятнее всего, на Венгрию.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новых границ Украины.

