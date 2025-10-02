Путин вспомнил, как в пижамах пил кофе с экс-премьером Британии

Путин: я ночевал дома у экс-премьера Британии Тони Блэра, мы пили кофе в пижамах

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал, что лично знаком с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. По словам главы государства, однажды он ночевал дома у этого британского политика, и они пили кофе в пижамах.

«Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним утром в пижамах кофе пили», — сказал российский лидер, комментируя вхождение в «Совет мира» по сектору Газа Блэра.

Во время выступления Путин также заявил, что у него с президентом США Дональдом Трампом «свои» отношения. Вместе с тем глава РФ отметил, что они знают, что «другу другу дарить».

2 октября Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

