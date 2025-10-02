На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин вспомнил, как в пижамах пил кофе с экс-премьером Британии

Путин: я ночевал дома у экс-премьера Британии Тони Блэра, мы пили кофе в пижамах
true
true
true

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал, что лично знаком с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. По словам главы государства, однажды он ночевал дома у этого британского политика, и они пили кофе в пижамах.

«Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним утром в пижамах кофе пили», — сказал российский лидер, комментируя вхождение в «Совет мира» по сектору Газа Блэра.

Во время выступления Путин также заявил, что у него с президентом США Дональдом Трампом «свои» отношения. Вместе с тем глава РФ отметил, что они знают, что «другу другу дарить».

2 октября Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее министр обороны Британии обратился к Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами