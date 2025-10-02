На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин ответил, чья была идея встретиться с Трампом на Аляске

Путин заявил, что неважно, от кого исходила инициатива встречи на Аляске
Сергей Бобылев/РИА Новости

Неважно, от кого исходила инициатива встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Так президент РФ на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, чья была идея встретиться на Аляске.

«Ну какая разница?» — ответил Путин.

15 августа на Аляске Трамп и Путин провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса. По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем. Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Для обеих сторон эта встреча стала символическим событием: Россия вновь оказалась за столом переговоров с США, а Вашингтон продемонстрировал стремление к прямому диалогу. Помимо украинской повестки, обсуждались вопросы стратегической стабильности и возможного восстановления отдельных направлений сотрудничества.

Ранее Путин рассказал о заинтересованности России в восстановлении отношений с США.

