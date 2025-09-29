Зеленский назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

Зеленский готов на переговоры, если РФ не будет устанавливать новые границы

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о готовности пойти на урегулирование конфликта, заявил, что Россия не должна устанавливать новые границы на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается линии соприкосновения или линии фронта, мы можем выйти на дипломатический трек с первой линии, где лидеры могут договориться о прекращении огня и команды могли бы начать работать над планом по завершению войны, но РФ не должна наносить новые линии границ на Украине», — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Варшаве.

Также Зеленский заявил, что Украина должна присоединиться к Европейскому союзу, и для этого предпринимаются все необходимые шаги. Он призвал сделать так, чтобы европейская интеграция Украины не тормозилась «из-за национальной политики того или иного государства», намекая, вероятнее всего, на Венгрию.

При этом Зеленский ответил неловкой паузой и нервным смехом на вопрос о том, уверен ли он в поддержке со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Вэнса и Келлога о возможных поставках ракет на Украину.