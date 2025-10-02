На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о безопасности в мире

Путин заявил, что в безопасности себя не чувствует сегодня вообще никто
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Сегодня в безопасности себя не чувствует вообще никто. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Эйфория и ничем не ограниченная жажда власти тех, кто после «холодной войны» считал себя победителем, привели к стремлению навязать всем односторонние субъективные представления о безопасности, в результате в безопасности сегодня себя не чувствует никто», — сказал он.

Путин отметил, что Россия об этом ранее предупреждала.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо осознать, что безопасность является общим делом. По его мнению, ответ может родиться только в условиях коллективного поиска.

«Каждая культура и цивилизация должны внести свой вклад, потому что по отдельности никто не знает правильного ответа», — указал президент России.

Также Путин заявил, что безопасность человечества зависит от его возможности отвечать на вызовы.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал чушью заявление о том, что РФ нападет на НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами