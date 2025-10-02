Путин высказался о безопасности в мире

Путин заявил, что в безопасности себя не чувствует сегодня вообще никто

Сегодня в безопасности себя не чувствует вообще никто. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Эйфория и ничем не ограниченная жажда власти тех, кто после «холодной войны» считал себя победителем, привели к стремлению навязать всем односторонние субъективные представления о безопасности, в результате в безопасности сегодня себя не чувствует никто», — сказал он.

Путин отметил, что Россия об этом ранее предупреждала.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо осознать, что безопасность является общим делом. По его мнению, ответ может родиться только в условиях коллективного поиска.

«Каждая культура и цивилизация должны внести свой вклад, потому что по отдельности никто не знает правильного ответа», — указал президент России.

Также Путин заявил, что безопасность человечества зависит от его возможности отвечать на вызовы.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал чушью заявление о том, что РФ нападет на НАТО.