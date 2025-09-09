На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о закупке польских ПЗРК Швецией

SR: Швеция закупает польские ПЗРК Piorun на $320 млн
true
true
true
close
Leonhard Foeger/Reuters

Швеция закупает польские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun на сумму $320 млн. Об этом сообщает Sveriges Radio (SR).

Радиостанция не раскрывает подробности контракта, который станет третьим крупным соглашением. Летом были подписаны два других соглашениях на общую сумму 10,5 млдр крон ($1,12 млрд).

Как отметил представитель Управления материального обеспечения Министерства обороны Кристер Мельгрен, закупка средств ПВО не является последней.

В июле пресс-служба правительства Швеции сообщала, что страна закупит вооружения для Украины на сумму около 1,5 млрд крон ($160 млн).

В августе генсек НАТО Марк Рютте на своей странице в соцсети X поблагодарил скандинавские страны, которые решили выделить средства на один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой программы альянса.

Ранее в США заявили, что не могут обеспечивать Украину оружием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами