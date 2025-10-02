Путин заявил, что внешнеполитическое пространство сегодня демократично

Пространство внешнеполитической ситуации в мире на сегодняшний день является творческим. Об этом на пленарной сессии клуба «Валдай» в Сочи заявил президент России Владимир Путин.

«Это намного более открытое, можно даже сказать, творческое пространство внешнеполитического поведения», — отметил он.

По мнению главы государства, на мировой арене никогда не было столько стран, стремящихся повлиять на ситуацию в мире, на самые важные глобальные и региональные процессы.

По утверждению главы государства, внешнеполитическое пространство на сегодняшний день демократично и открывает возможности большому числу игроков.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает президент РФ Владимир Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что нужно быть готовым к чему угодно.