Путин вспомнил фразу «против лома нет приема», говоря о событиях в мире

Путин: против лома нет приема, окромя другого лома, а он всегда есть в мире

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», вспомнил фразу «против лома нет приема, окромя другого лома».

«Есть у нас в народе такое выражение «против лома нет приема, окромя другого лома». А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда. Он всегда появляется», — сказал российский лидер.

Также он отметил, что какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа государств, у всякой мощи есть предел.

Кроме того, Путин заявил, что институты глобального управления, которые были созданы «в прежнюю эпоху, в значительной степени утратили свою эффективность».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

