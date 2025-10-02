Эксперт: Трамп хвастается подлодками, чтобы прикрыть проблемы в США

Президент США Дональд Трамп, заявляя о якобы превосходстве американских подводных лодок, пытается отвести взор общественности от проблем внутри Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью aif.ru высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Трамп, очевидно, хвастается. Он вообще склонен считать, что все лучшее — американское. Эти заявления Трампа и создание в США Министерства войны говорят о том, что не все у них получается. Мы их подводные лодки видим в Тихом океане, они там как были, так и остаются. Наши за ними следят, они же пытаются следить за нами», — отметил эксперт.
Именно российские подлодки обходят американские, подчеркнул он.
30 сентября Трамп заявил, что американский флот значительно превосходит Россию и Китай по подводным лодкам.
На данный момент в арсенале подводного флота Соединенных Штатов находится 71 атомная подлодка.
До этого глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты намерены обойти Россию по числу ледоколов. Он напомнил, что в Арктике проходит ряд важных маршрутов, включая торговые пути.
Ранее Трамп сообщил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания зампредседателя СБ России Дмитрия Медведева.