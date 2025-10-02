На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: Трамп хвастается подлодками, чтобы прикрыть проблемы в США

Военэксперт Дандыкин: Трамп угрожает РФ подлодками, чтобы скрыть проблемы в США
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп, заявляя о якобы превосходстве американских подводных лодок, пытается отвести взор общественности от проблем внутри Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью aif.ru высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Трамп, очевидно, хвастается. Он вообще склонен считать, что все лучшее — американское. Эти заявления Трампа и создание в США Министерства войны говорят о том, что не все у них получается. Мы их подводные лодки видим в Тихом океане, они там как были, так и остаются. Наши за ними следят, они же пытаются следить за нами», — отметил эксперт.

Именно российские подлодки обходят американские, подчеркнул он.

30 сентября Трамп заявил, что американский флот значительно превосходит Россию и Китай по подводным лодкам.

На данный момент в арсенале подводного флота Соединенных Штатов находится 71 атомная подлодка.

До этого глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты намерены обойти Россию по числу ледоколов. Он напомнил, что в Арктике проходит ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

Ранее Трамп сообщил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания зампредседателя СБ России Дмитрия Медведева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами