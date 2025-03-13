Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США решили обойти Россию по количеству ледоколов

Трамп: Вашингтон должен обойти Москву по количеству ледоколов
close
«Газпром нефть»

Соединенные Штаты намерены обойти Россию по числу ледоколов, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы в процессе заказа 48 ледоколов. <...> У России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов», — сказал лидер США.

Он напомнил, что в Арктике проходят ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

13 марта директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. Он отметил, что, судя по обновленной в июле 2024 года арктической стратегии Пентагона, стоит ожидать активизации военно-тренировочной деятельности альянса у северных рубежей РФ.

При этом в феврале агентство Bloomberg писало, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров.

Журналисты утверждали, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.

Ранее в МИД раскрыли суть отношений между РФ и Китаем в вопросе Арктики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами