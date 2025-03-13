В США решили обойти Россию по количеству ледоколов

Соединенные Штаты намерены обойти Россию по числу ледоколов, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы в процессе заказа 48 ледоколов. <...> У России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов», — сказал лидер США.

Он напомнил, что в Арктике проходят ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

13 марта директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. Он отметил, что, судя по обновленной в июле 2024 года арктической стратегии Пентагона, стоит ожидать активизации военно-тренировочной деятельности альянса у северных рубежей РФ.

При этом в феврале агентство Bloomberg писало, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров.

Журналисты утверждали, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.

Ранее в МИД раскрыли суть отношений между РФ и Китаем в вопросе Арктики.