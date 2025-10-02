На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков оценил вероятность передачи Западом Киеву ядерных технологий

Песков: Запад боится говорить о передаче ядерных технологий Украине
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Западные политики опасаются даже говорить о возможности передачи Украине ядерного оружия или иных подобных технологий, рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент беседы репортер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Об этом все-таки пока так не говорили. По-моему, об этом даже боятся говорить. И слава Богу, что боятся», — сказал представитель Кремля, отвечая на реплику журналиста о том, что на Западе намекали на возможность ядерного вооружения Украины.

При этом газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность поставок Украине дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский генерал оценил последствия отправки ракет США Barracuda на Украину.

