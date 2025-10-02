В Кремле заявили, что Россия не стала ближе к миру

Песков заявил, что после саммита на Аляске Россия не стала ближе к миру

Россия не стала ближе к миру после саммита, который в августе прошел на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сообщает РИА Новости.

По его словам, есть факторы, которые усложняют процесс.

Также представитель Кремля заявил, что Европейский союз находится в антироссийской и милитаристской «истерике», Он подчеркнул, что такая позиция сильно мешает процессу выхода на мирное русло урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Песков отметил, что ЕС всячески поощряют Киев «на несговорчивость, на отсутствие диалога и так далее и тому подобное».

«То есть киевский режим, если бы он вот этого всяческого провоцирования не ощущал, они бы, конечно, вели себя по-другому», — добавил он.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Ранее Путин назвал условия для урегулирования украинского конфликта.