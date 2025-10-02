В Кремле прокомментировали задержание танкера во Франции

Кремль не располагает информацией о том, какую нефть перевозит задержанный у берегов Франции танкер, включенный в пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, своими действиями Париж рискует подвергнуть серьезным рискам каналы международных перевозок энергетических грузов любого происхождения.

1 октября агентство Reuters сообщило, что французские власти заподозрили нефтяной танкер Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства.

Позже радиостанция Franceinfo сообщила о задержании двух членов экипажа танкера Boracay в связи с подозрением в нарушении морского права. Уточнялось, что прокуратура Бреста начала расследование. Задержанные члены экипажа представились капитаном судна и его заместителем. При этом национальность и другие личные данные задержанных в настоящее время не приводились.

Ранее Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ.