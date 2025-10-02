На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали задержание танкера во Франции

Песков: задержание танкера Парижем может создать риски перевозкам энергоресурсов
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кремль не располагает информацией о том, какую нефть перевозит задержанный у берегов Франции танкер, включенный в пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, своими действиями Париж рискует подвергнуть серьезным рискам каналы международных перевозок энергетических грузов любого происхождения.

1 октября агентство Reuters сообщило, что французские власти заподозрили нефтяной танкер Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства.

Позже радиостанция Franceinfo сообщила о задержании двух членов экипажа танкера Boracay в связи с подозрением в нарушении морского права. Уточнялось, что прокуратура Бреста начала расследование. Задержанные члены экипажа представились капитаном судна и его заместителем. При этом национальность и другие личные данные задержанных в настоящее время не приводились.

Ранее Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами