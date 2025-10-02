В Кремле назвали воровством попытки конфискации российских активов

Попытки Запада конфисковать российские замороженные активы являются актом воровства, которое не может остаться без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это международное воровство, оно не будет безнаказанно и [не останется] без преследований», — заявил представитель Кремля, комментируя попытки изъятия российских активов на Западе.

Песков добавил, что российская сторона будет принимать меры балансирующего характера в случае решения о конфискации активов.

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

