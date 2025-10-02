В МИД России заявили, что переговоры с Украиной стоят на паузе

Мирошник: у Украины нет ответа на предложение России, переговоры стоят на паузе

Переговоры между Россией и Украиной стоят на паузе, со стороны Киева отсутствует ответ на предложение Москвы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

«Сегодня со стороны Киева нет ответа на вопросы, на предложение России и по меморандуму об урегулировании, и по созданию отдельных групп рабочих, которые могли бы отработать каждый трек. Поэтому на сегодняшний день сам механизм, сама площадка есть, но она стоит на паузе», — сказал дипломат.

По его словам, это происходит исключительно из-за Украины, так как она не готова отвечать на те вопросы, которые там были поставлены.

«То есть переговорный трек существует для того, чтобы там вести диалог и достигать какого-то результата», — продолжил Мирошник.

Он обратил внимание, что РФ создала механизм под названием «Стамбульский формат», в рамках которого были начаты переговоры с Украиной, состоялись три раунда переговоров.

«Российская сторона максимально передала и документы по гуманитарному взаимодействию, и по политическому регулированию. Поэтому на сегодняшний день мяч находится на стороне Киева и на стороне его хозяев», — отметил посол.

Он добавил, что переговорный трек «заработает в любой момент», когда для этого появятся «реальные основания».

26 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники предпринимают попытки сделать невозможными любые мирные переговоры по украинскому кризису.

Ранее Лавров обозначил Киеву условие для продвижения переговоров.