В Кремле заявили, что горизонт продолжения переговоров по Украине непонятен

Песков: горизонт продолжения переговоров по Украине непонятен
Александр Кряжев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что Украина не хочет договариваться об урегулировании конфликта с Россией.

«Пауза в переговорах, непонятный горизонт продолжения этих переговоров. Достаточно абстрактная позиция киевского режима. Они не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться», — подчеркнул представитель Кремля.

Также посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что переговоры между Россией и Украиной стоят на паузе. По его словам, со стороны киевских властей отсутствует ответ на предложение Москвы.

29 сентября президент Владимир Зеленский, говоря о готовности пойти на урегулирование конфликта, заявил, что Россия не должна устанавливать новые границы на Украине.

Ранее в США обвинили Москву в отказе от переговоров по урегулированию украинского кризиса.

