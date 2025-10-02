На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия и Швеция готовятся к тому, что могут полностью «погрузиться во тьму»

Iltalehti: Финляндия и Швеция прорабатывают меры на случай полного блэкаута
Depositphotos

Власти Финляндии и Швеции прорабатывают меры для противодействия возможным блэкаутам. Об этом пишет издание Iltalehti со ссылкой на представителей крупных энергетических компаний стран.

В публикации говорится, что это решение было принято после масштабного сбоя в энергосистеме Пиренейского полуострова весной 2025 года.

«Мы должны быть готовы к ситуации, когда значительная часть страны может погрузиться во тьму», — сказал генеральный директор электросетевой компании Fingrid Аста Сихвонен-Пункка.

По его словам, отключение света может произойти из-за погодных условий или человеческой ошибки. Поэтому важно, чтобы соседние страны наладили между собой сотрудничество и пути обмена информацией, считает эксперт.

При этом стратегический менеджер по операциям компании Svenska Kraftnät, которая является оператором системы передачи электроэнергии в Швеции, Эрик Эк считает, что полностью защитить страны от блэкаута невозможно. Однако он добавил, что в Швеции прорабатывается план действий на этот случай.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащими с Пиренейским полуостровом регионами Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Рассматривались различные версии произошедшего: от технологической аварии до кибератаки. В городах не работали светофоры, метро, аэропорты, было остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрылись почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей не было света, наблюдались перебои с мобильной связью.

Позже португальский оператор Redes Energéticas Nacionais заявил, что перебои в работе электросетей возникли из-за «редкого атмосферного явления». По словам специалистов, экстремальные изменения температуры в Испании вызвали «аномальные колебания» мощности на ЛЭП высокого напряжения.

Ранее депутат Рады Безуглая призвала жителей Украины готовиться к блэкауту и тяжелой зиме.

