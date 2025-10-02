Премьер Польши сообщил о «еще одном инциденте» на Балтийском побережье

Премьер Польши Туск: произошел еще один инцидент, недалеко от порта Щецин

Премьер Польши Дональд Туск сообщил в ходе панельной дискуссии на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене об «еще одном инциденте» около города Щецин. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Сейчас у нас еще один инцидент, недалеко от порта Щецин», — сказал он.

Как пишет Bloomberg, польский премьер не стал вдаваться в подробности инцидента.

Также представитель правительства Адам Шлапка отказался предоставить подробности «активности вблизи портового города» на северо-западе Польши, сообщает агентство.

До этого бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Жан-Поль Паломеро отметил, что Североатлантическому альянсу не стоит сбивать российские военные самолеты, которые, по версии европейских лидеров, якобы вторгаются в воздушное пространство стран НАТО.

Напротив, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности Варшавы и стран НАТО сбивать нарушившие воздушное пространство страны военные самолеты.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что у командиров есть право принимать решения, которые будут «защищать Польшу». Военным дан «зеленый свет» в отношении самолетов, как в случае с беспилотниками, указал министр.

Ранее глава МИД ФРГ предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА.