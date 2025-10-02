В НАТО выступили против идеи сбивать российские самолеты

Североатлантическому альянсу не стоит сбивать российские военные самолеты, которые, по версии европейских лидеров, якобы вторгаются в воздушное пространство стран НАТО. Об этом журналу Newsweek заявил бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Жан-Поль Паломеро.

«НАТО не следует этого делать. НАТО должно быть готово действовать, но не превышать пределы необходимой обороны», — отметил он.

1 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности Варшавы и стран НАТО сбивать нарушившие воздушное пространство страны военные самолеты.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что у командиров есть право принимать решения, которые будут «защищать Польшу». Военным дан «зеленый свет» в отношении самолетов, как в случае с беспилотниками, указал министр.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

Ранее глава МИД ФРГ предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА.