Так называемая «коалиция желающих» по Украине должна стать «коалицией платящих». Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит Европейского политического сообщества, пишет ТАСС.

«Коалиция желающих» должна превратиться в «коалицию платящих», — сказал он.

Премьер добавил, что в таком случае не придется требовать конфискации замороженных российских активов, поскольку страны ЕС смогут сами оплатить помощь Украине.

До этого бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что так называемая «коалиция желающих» по поддержке Украины не добилась никакого прогресса, и назвал ее «коалицией ожидающих».

Как сообщал европейский источник РИА Новости, «коалицию желающих» создали не для агрессии против России. По его словам, это объединение представляет собой «механизм безопасности, предупреждения». Речь, прежде всего, идет о помощи Украине, подчеркнул он.

Ранее финский политик призвал Запад восстановить диалог с Россией.