На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Бельгии предложил странам ЕС стать «коалицией платящих»

Премьер Бельгии Вевер: «коалиция желающих» должна стать «коалицией платящих»
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Так называемая «коалиция желающих» по Украине должна стать «коалицией платящих». Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит Европейского политического сообщества, пишет ТАСС.

«Коалиция желающих» должна превратиться в «коалицию платящих», — сказал он.

Премьер добавил, что в таком случае не придется требовать конфискации замороженных российских активов, поскольку страны ЕС смогут сами оплатить помощь Украине.

До этого бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что так называемая «коалиция желающих» по поддержке Украины не добилась никакого прогресса, и назвал ее «коалицией ожидающих».

Как сообщал европейский источник РИА Новости, «коалицию желающих» создали не для агрессии против России. По его словам, это объединение представляет собой «механизм безопасности, предупреждения». Речь, прежде всего, идет о помощи Украине, подчеркнул он.

Ранее финский политик призвал Запад восстановить диалог с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами