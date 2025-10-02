На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила о подготовке Европы к конфликту с Россией

МИД: шумиха вокруг дронов служит оправданием подготовки ЕС к столкновению с РФ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Шумиха по поводу якобы «российских дронов» в воздушном пространстве НАТО нужна для оправдания приготовления Европы к конфликту с Россией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Шумиха вокруг так называемых российских дронов служит исключительно для оправдания в глазах общественности этих самых еэсовских стран их приготовлений к прямому столкновению с нашей страной», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что именно ЕС стал главным спонсором военной помощи Украине.

2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что проект «стена дронов» в Европейском союзе может быть создан за 1–1,5 года.

Страны Балтии и Северной Европы поддержали соответствующий проект и призвали к единству и солидарности после серии предполагаемых нарушений воздушного пространства в последние несколько недель в Польше, Эстонии, Румынии и Дании, говорится в статье.

После предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября в ЕК сообщили о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.

Этот проект — общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее на Западе назвали «пиар-акцией» проект по созданию «стены дронов».

