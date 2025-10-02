В Совфеде рассуждением о войне отреагировали на планы США по Украине

Сенатор Пушков считает, что Запад неуклонно продвигается к войне с Россией

Западные страны неуклонно продвигаются к войне с Россией. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Совфеда Алексей Пушков.

«Соединенные Штаты будут предоставлять Украине разведданные для ракетных ударов в глубину территории России. Запад неуклонно продвигается к войне с Россией», — отметил он.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами допустил, что сообщения СМИ о передаче разведданных США для ударов Украины вглубь России могут быть правдивыми.

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Речь идет о помощи в выборе целей, прежде всего нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и энергетических сетей. Как сообщили источники газеты, обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Зеленский словом «посмотрим» оценил перспективу передачи дальнобойных ракет от США.