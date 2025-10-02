В Кремле оценили сообщения о передаче США разведданных Украине для ударов вглубь России

Песков допустил правдивость сообщений о разведданных США для ударов ВСУ по РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга допустил, что сообщения средств массовой информации о передаче разведданных США для ударов Украины вглубь России могут быть правдивыми. Его слова приводит РИА Новости.

«Практика показывает, что сообщений СМИ на пустом месте нет», — сказал представитель Кремля.

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Речь идет о помощи в выборе целей, прежде всего нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и энергетических сетей. Как сообщили источники газеты, обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Зеленский словом «посмотрим» оценил перспективу передачи дальнобойных ракет от США.