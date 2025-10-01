Макрон пообещал ответ в случае «новых провокаций» со стороны России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью немецкой ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в кулуарах европейского саммита в Копенгагене, что страны НАТО должны «усилить» свою реакцию в случае «новых провокаций» со стороны России.

«В соответствии с доктриной стратегической двусмысленности я могу вам сказать, что ничего не исключено», — добавил французский лидер, говоря о нарушении самолетами РФ воздушного пространства Европы.

Помимо этого, Макрон заявил, что Европа находится в конфронтации с Россией и призвал усиливать военный потенциал Европы с помощью ракет большой дальности и систем защиты от БПЛА. На фоне «различных атак» со стороны России ответ должен быть «оперативным», считает президент Франции.

Нельзя проявлять «никакой слабости», и каждый, кто нарушает воздушное пространство ЕС, должен «подлежать наказанию», подчеркнул Макрон.

Ранее Польша заявила о готовности сбивать нарушившие границу военные самолеты.