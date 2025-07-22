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Молдавская оппозиция выступила за партнерство с Россией

Додон: новый оппозиционный блок в Молдавии призывает к возобновлению связей с РФ
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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Новый оппозиционный блок в Молдавии выступает за возобновление связей с Российской Федерацией. Об этом заявил бывший президент республики, глава «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), Игорь Додон на совместном брифинге с лидерами «Партии коммунистов», партий «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы» Владимиром Ворониным, Василием Тарлевым и Ириной Влах, передает ТАСС.

«Во внешней политике мы выступаем за сбалансированное партнерство со всеми странами и восстановление отношений с Российской Федерацией», — сказал Додон.

По мнению политика, вся внешняя политика и ориентиры действующей власти Молдавии должны быть пересмотрены и соответствовать национальным интересам страны.

10 июля вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с представителями ПСРМ и других партий заявил, что Россия настроена на сохранение и развитие связей с Молдавией, которым сотни лет. По его словам, Москва готова продолжать диалог со всеми конструктивно настроенными политическими силами, которые выступают за укрепление государственности, суверенитета, сохранения нейтрального статуса республики.

Ранее сообщалось, что бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк задержан в Греции.

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