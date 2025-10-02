На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ не получали от Чехии уведомления о запрете на въезд по дипломатическим паспортам

Захарова: Чехия не уведомляла о запрете на въезд по дипломатическим паспортам
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не получала от Чехии уведомления о запрете на въезд в страну по служебным или дипломатическим паспортам. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видели это сообщение, мы его зафиксировали, но до настоящего момента никаких официальных уведомлений, вы не поверите, от чешской стороны не поступало», — поделилась Захарова.

Она уточнила, что в министерстве не располагают деталями решения чешской стороны.

30 сентября глава чешского МИД Ян Липавский сообщал, что власти Чехии ввели запрет на въезд в республику обладателям дипломатических и служебных паспортов России, которые не были аккредитованы в стране.

20 сентября чешский президент Петр Павел призвал сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства стран — членов НАТО. Глава республики считает, что «крайне безответственные» действия РФ обостряют ситуацию в Европе.

Ранее стало известно, что Чехия выдает туристам из России маскировочные визы под видом посещений.

