Президент Чехии призвал сбивать самолеты России над странами НАТО

Чешский президент Петр Павел призвал сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства стран — членов НАТО. Политика цитирует портал Novinky.

Павел считает, что «крайне безответственные» действия РФ обостряют ситуацию в Европе. По этой причине союзники должны ответить адекватно, «в том числе и военным путем», чтобы послать Москве сигнал.

«Нарушение воздушного пространства — повод для активации механизмов защиты и, следовательно, уничтожения такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы», — сказал президент.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией. Власти республики утверждали, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В воздух подняли истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

