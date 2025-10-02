На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ заявили, что в некоторых странах растет героизация нацизма

МИД РФ: в Италии, Японии и ФРГ растет героизация нацизма
AP

В Германии, Италии и Японии растет героизация нацизма, говорится в докладе МИД РФ.

В министерстве уточнили, что в ФРГ перестает действовать «вакцина» от нацизма, выработанная после Нюрнбергского трибунала. Дипломаты подчеркивают, что спустя десятилетия после окончания Второй Мировой войны к власти в Германии приходят политические силы, которые постепенно начинают отрицать ее итоги, отступать от политики денацификации, «фактически в открытую занимаясь историческим реваншизмом».

«Героизация нацизма и переписывание истории Второй мировой войны выходят на уровень государственной политики. Особенно тревожно, что такие деструктивные процессы наиболее стремительно развиваются в Германии, Италии и Японии — основателях агрессивного нацистского блока стран «Оси» [зла]», — говорится в докладе.

В начале сентября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок станет антисимволом Организации объединенных наций (ООН), возглавив сессию Генассамблеи. Дипломат отметила, что заявления, которые касаются оправдания или героизации нацизма, не остаются без реакции российского ведомства и правоохранителей.

Ранее историк назвал причины героизации нацизма в странах Балтии и на Украине.

