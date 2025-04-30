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Историк назвал причины героизации нацизма в странах Балтии и на Украине

Историк Дюков: Прибалтика и Украина героизируют нацизм, чтобы нравиться ЕС
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Отказ от советского наследия ради движения в сторону Европы привел к героизации нацизма в странах Балтии и на Украине. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. По его словам, указанным странам попросту некого почитать.

«Кроме тех, кто воевал на советской стороне, которые, как выяснилось, для них уже не герои, остаются только те, кто воевал на нацистской, других просто нет. И пришлось им героизировать участников легионов СС, всевозможных полицейских коллаборационистских формирований. Та же самая схема была выбрана и на Украине», — пояснил эксперт.

Он добавил, что после вступления в состав НАТО и Евросоюза, прибалтийские страны начали формировать новую идентичность и новое представление о героях. Ими и стали те, кто воевал против СССР.

В начале апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем его директора уничтожили монументы советским воинам на Таллинском военном кладбище. Об этом сообщили в посольстве России в прибалтийской республике.

По данным дипмиссии, в Эстонии повторяются подобные кощунственные действия на фоне продолжающегося чествования легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в республике воздвигают памятники.

Ранее Россия заявила в ООН о череде фактов героизации нацизма в последние годы.

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