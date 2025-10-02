Эксперт назвал странным и несвоевременным уход Уиткоффа

Возможная отставка спецпосланника США по Ближнему Востоку и Украине Стивена Уиткоффа, независимо от ее причин, выглядит по меньшей мере странно. Отказываться от его помощи в переговорном процессе с Россией — это ошибка. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов.

«Уиткофф начал свою миротворческую миссию еще до вступления Трампа в полномочия. Он сыграл роль в заключении сделки по Газе в январе. Уход в отставку в случае повторного достижения мира в Палестине для меня выглядит странным. Наоборот, следовало бы сохранить Уиткоффа, чтобы, как он сам говорит, распространить эти мирные усилия на украинский кейс», — сказал эксперт.

Он также отметил, что уход Уиткоффа будет знаком к тому, что президент США Дональд Трамп поставил на силовой вариант решения конфликта на Украине.

Уиткофф может покинуть свой пост до конца года. По словам источника Times of Israel, в окружении спецпосланника Трампа уже обсуждают его дальнейшие шаги, а он сам рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе. В понедельник Белый дом представил 20-пунктный план американского президента по прекращению войны в регионе, который, по словам Уиткоффа, может быть применен и к конфликту между Россией и Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

