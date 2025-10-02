Политолог увидел в отставке Уиткоффа знак для России

Отставка спецпосланника США на Ближнем Востоке и Украине Стивена Уиткоффа является тревожным знаком для России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов.

«Если Уиткофф уйдет, то это было бы знаком к тому, что [президент США Дональд] Трамп поставил на силовой вариант решения конфликта с Россией. Ведь Уиткофф был символом коммуникации с Кремлем, а [спецпосланник главы Белого дома Кит] Келлог — ястребом. В последнее время Келлог немного затмил Уиткоффа», — сказал эксперт.

Он добавил, что в любом случае позиция России в переговорах с США прозрачна и неизменна. Москва готова договариваться, но лишь в случае, если оппонент учитывает ее интересы.

Политолог Константин Блохин при этом считает, что отставка Уиткоффа вряд ли повлияет на ход урегулирования украинского кризиса, поскольку он не является ключевой фигурой.

Уиткофф может покинуть свой пост до конца года. По словам источника Times of Israel, в окружении спецпосланника Трампа уже обсуждают его дальнейшие шаги, а он сам рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе. В понедельник Белый дом представил 20-пунктный план американского президента по прекращению войны в регионе, который, по словам Уиткоффа, может быть применен и к конфликту между Россией и Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

