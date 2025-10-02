Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки про конфликт с Азербайджаном

Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о конфликте с Азербайджаном

Премьер-министр Албании Эди Рама на саммите Европейского политического сообщества в компании президентов Эммануэля Макрона и Ильхама Алиева пошутил об урегулированном конфликте Албании и Азербайджана, вспоминая оговорку американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает портал NEWS.am.

Находясь в компании коллег, Эди Рама заявил Макрону, что ему следует поздравить его и Ильхама Алиева с «мирной сделкой», поскольку Дональду Трампу удалось положить конец конфликту между странами. После этого они посмеялись, а Макрон шлепнул премьера Албании по лицу и удалился.

В начале сентября Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией во время своего интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома отметил, что завершил военные конфликты, которые «считались неразрешимыми», среди них — «Азербайджан и Албания».

Кроме того, 20 августа Трамп в эфире ток-шоу консервативного ведущего Марка Левина не смог правильно произнести название государства Азербайджан, а также назвал Армению Албанией.

Ранее журналисты в Копенгагене прервали пресс-подход Туска из-за Виктора Орбана.