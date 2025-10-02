Журналисты в Копенгагене прервали пресс-подход Туска из-за Виктора Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск оказался вынужден прервать свою беседу с представителями прессы перед саммитом Европейского политического сообщества, поскольку журналисты обратили внимание на находящегося рядом венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает ТАСС.

Туск, заметив повышенный интерес к Орбану, окликнул его со словами «Виктор, они хотят тебя. Они хотят сделать наше совместное фото». Также премьер Польши прокомментировал один из ответов Орбана по поводу российской угрозы отметив, что любит, когда «используют его аргументы».

При этом Туск также резко раскритиковал своего венгерского коллегу из-за позиции по Украине, намекнув, что тот находится на стороне России. По его словам, всем известно, на чьей стороне Польша, НАТО и Европа. В то же время «пожалуй, известно, на чьей стороне, к сожалению, Виктор Орбан». Туск подчеркнул, что противоречия не мешают ему «цивилизованно разговаривать» с партнерами в Европе, поскольку он «сдерживает эмоции».

