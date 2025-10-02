Премьер Венгрии высказался о переговорах с Украиной по членству в Евросоюзе

Орбан: Венгрия против отмены единогласия для переговоров с Киевом по членству в ЕС

Для отмены принципа единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз (ЕС) нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Для изменения действующего правила тоже необходимо единогласие. А я сказал, что не согласен», — сказал он.

До этого Орбан сообщил, что Венгрии предстоит «бой в клетке» в связи с противоречиями вокруг вступления Украины в Европейский союз (ЕС), которое европейские лидеры намерены обсудить в ходе грядущего саммита в Копенгагене.

В конце августа агентство Bloomberg писало, что в ЕС изучили возможные правовые ходы для использования принципа большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока. Отмечалось, что изменение принципа голосования позволит принимать «быстрые и более решительные действия» и не даст отдельным странам ЕС блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока.

Ранее Орбан предупредил о войне в Европе в случае вступления Украины в ЕС.