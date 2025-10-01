На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше нашли еще один упавший дрон

RMF FM: на севере Польши найден еще один упавший беспилотник
true
true
true
close
WarNewsPL/X

На территории Польши обнаружен еще один упавший беспилотник. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Дрон нашли на кукурузном поле недалеко от города Дзялдово в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере страны. Беспилотный летательный аппарат обнаружил участвовавший в полевых работах комбайнер. Предположительно, это одна из машин, которые в ночь на 10 сентября нарушили польское воздушное пространство.

Об обнаружении дрона также заявила военная жандармерия Польши. На своей странице в социальной сети X ведомство отметило, что на месте падения беспилотника совместно с прокуратурой проводятся оперативные мероприятия.

30 сентября стало известно, что Нидерланды разместят в Польше американские зенитные ракетные комплексы Patriot и Nasams для борьбы с дронами.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики.

Ранее в ЕС признали нехватку возможностей для обнаружения беспилотников.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами