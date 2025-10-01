В Польше нашли еще один упавший дрон

RMF FM: на севере Польши найден еще один упавший беспилотник

На территории Польши обнаружен еще один упавший беспилотник. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Дрон нашли на кукурузном поле недалеко от города Дзялдово в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере страны. Беспилотный летательный аппарат обнаружил участвовавший в полевых работах комбайнер. Предположительно, это одна из машин, которые в ночь на 10 сентября нарушили польское воздушное пространство.

Об обнаружении дрона также заявила военная жандармерия Польши. На своей странице в социальной сети X ведомство отметило, что на месте падения беспилотника совместно с прокуратурой проводятся оперативные мероприятия.

30 сентября стало известно, что Нидерланды разместят в Польше американские зенитные ракетные комплексы Patriot и Nasams для борьбы с дронами.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики.

Ранее в ЕС признали нехватку возможностей для обнаружения беспилотников.