На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Венгрии высказался о потерях Будапешта из-за санкций ЕС против РФ

Орбан: Венгрия понесла финансовые убытки из-за санкций ЕС против России
true
true
true
close
Global Look Press

Венгрия понесла финансовые убытки из-за санкций Европейского союза (ЕС) против России. Позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана в соцсети X изложил государственный секретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач.

«Говоря о финансовых издержках конфликта, премьер-министр Орбан отметил, что Венгрия понесла убытки от санкций, инфляции и высоких цен на энергоносители, в то время как ЕС продолжает отправлять десятки миллиардов евро Украине», — написал он.

В конце сентября руководитель администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш рассказал, что отказ от газа из России сильно ударит по экономике Венгрии, которая при таком раскладе лишится порядка $10 млрд и потеряет свыше 4% ВВП.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией»», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Ранее в Еврокомиссии предложили продлить санкции против России в обход Венгрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами