Премьер Венгрии высказался о потерях Будапешта из-за санкций ЕС против РФ

Венгрия понесла финансовые убытки из-за санкций Европейского союза (ЕС) против России. Позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана в соцсети X изложил государственный секретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач.

«Говоря о финансовых издержках конфликта, премьер-министр Орбан отметил, что Венгрия понесла убытки от санкций, инфляции и высоких цен на энергоносители, в то время как ЕС продолжает отправлять десятки миллиардов евро Украине», — написал он.

В конце сентября руководитель администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш рассказал, что отказ от газа из России сильно ударит по экономике Венгрии, которая при таком раскладе лишится порядка $10 млрд и потеряет свыше 4% ВВП.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией»», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Ранее в Еврокомиссии предложили продлить санкции против России в обход Венгрии.