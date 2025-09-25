Власти Венгрии заявили, что страна потеряет 4% ВВП при отказе от газа из РФ

Отказ от газа из России сильно ударит по экономике Венгрии, которая при таком раскладе лишится порядка $10 млрд и потеряет свыше 4% ВВП, заявил на брифинге кабмина республики руководитель администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Об этом сообщает РИА Новости.

«По расчетам МВФ, полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии, и страна может понести потери в ВВП, даже превышающие 4%. Это означает, что <...> отказ обойдется в $10 млрд», — сказал Гуйяш.

По его словам, эта информация говорит о том, что Венгрии не могут гарантировать энергетическую безопасности в случае прекращения поставок российских энергоносителей.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией»», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал требование Трампа нереалистичным. При этом он подчеркнул, что Вашингтон позицию Будапешта понимает.

Ранее Каллас высказалась о санкциях против стран Европы, закупающих энергоресурсы России.