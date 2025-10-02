Норвегия передала Дании системы обнаружения беспилотников

Норвегия предоставила Дании системы обнаружения беспилотников после инцидентов с неопознанными дронами на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает ТАСС.

«Дания направила Норвегии запрос на получение противодронных мощностей для обнаружения, и для нас очевидным решением было предоставить это оборудование», — сказал он на неофициальном саммите Евросоюза в Копенгагене.

Премьер Стёре не раскрыл какие именно системы были переданы, сославшись на соображения безопасности, но уточнил, что в Данию вместе с системами были направлены норвежские специалисты. Он также отказался комментировать утверждение о неготовности Дании к инцидентам с беспилотниками.

Из-за проведения саммита ЕС воздушное пространство Дании закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. До этого в стране были зафиксированы неопознанные дроны у военных объектов, в том числе у авиабазы Каруп, авиабазы Скридструп и казарм в Хольстебро, а также над несколькими гражданскими аэропортами.

Как сообщалось ранее, США, Великобритания, Финляндия и Польша направили Дании средства борьбы с БПЛА, Германия — около 40 военнослужащих для мониторинга, обнаружения и защиты Копенгагена от дронов, Франция — военный вертолет Fennec и группу из 35 специалистов. Швеция одолжила систему по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (Counter UAS), несколько радаров, мотополицейских и служебных собак, Норвегия — полицейских.

23 сентября и 25 сентября в нескольких городах Дании приостановили работу аэропорты из-за обнаружения беспилотников. Датские власти сообщили союзникам по НАТО, что «вторжение» дронов на территорию королевства было организовано другим государством. Комментируя ситуацию, в посольстве РФ в Копенгагене заявили, что российская сторона категорически отвергает утверждения о причастности к данным инцидентам.

