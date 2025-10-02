На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Норвегия передала Дании системы обнаружения беспилотников

Премьер Стёре: Норвегия предоставила Дании системы обнаружения дронов
true
true
true
close
ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Норвегия предоставила Дании системы обнаружения беспилотников после инцидентов с неопознанными дронами на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает ТАСС.

«Дания направила Норвегии запрос на получение противодронных мощностей для обнаружения, и для нас очевидным решением было предоставить это оборудование», — сказал он на неофициальном саммите Евросоюза в Копенгагене.

Премьер Стёре не раскрыл какие именно системы были переданы, сославшись на соображения безопасности, но уточнил, что в Данию вместе с системами были направлены норвежские специалисты. Он также отказался комментировать утверждение о неготовности Дании к инцидентам с беспилотниками.

Из-за проведения саммита ЕС воздушное пространство Дании закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. До этого в стране были зафиксированы неопознанные дроны у военных объектов, в том числе у авиабазы Каруп, авиабазы Скридструп и казарм в Хольстебро, а также над несколькими гражданскими аэропортами.

Как сообщалось ранее, США, Великобритания, Финляндия и Польша направили Дании средства борьбы с БПЛА, Германия — около 40 военнослужащих для мониторинга, обнаружения и защиты Копенгагена от дронов, Франция — военный вертолет Fennec и группу из 35 специалистов. Швеция одолжила систему по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (Counter UAS), несколько радаров, мотополицейских и служебных собак, Норвегия — полицейских.

23 сентября и 25 сентября в нескольких городах Дании приостановили работу аэропорты из-за обнаружения беспилотников. Датские власти сообщили союзникам по НАТО, что «вторжение» дронов на территорию королевства было организовано другим государством. Комментируя ситуацию, в посольстве РФ в Копенгагене заявили, что российская сторона категорически отвергает утверждения о причастности к данным инцидентам.

Ранее в ЕС назвали сроки создания «стены дронов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами